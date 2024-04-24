Вийшла заміж, аби допомогти сину подруги виїхати з України: на Львівщині судили жінку з інвалідністю

Жінка погодилася вийти заміж за сина своєї приятельки, аби той зміг разом з нею виїхати з України.

В Україні винесли вирок жінці, яка вийшла заміж за 21-річного сина своєї подруги, аби той міг перетнути кордон.

Про це йдеться у вироці Мостиського районного суду Львівської області.

Підозрювана уродженка міста Нефтєюганськ Тюменської області Російської Федерації, але нині живе в Україні. Вона має інвалідність третьої групи, яка підтверджена Пенсійним фондом, зазначається у матеріалах справи.

Жінка погодилася вийти за 21-річного чоловіка – сина приятельки, аби той зміг поїхати до Польщі, як опікун людини з інвалідністю.

Однак під час спроби перетину кордону молоду родину затримали прикордонники Держприкордонслужби. Підозрювана повністю визнала свою провину та підтвердила, що на прохання приятельки вийшла заміж за її сина, щоб допомогти йому виїхати з України.

Фейкову дружину засудили до трьох років позбавлення волі, пом’якшивши вирок, замінивши покарання роком умовно.

Читайте також:

Українська

Автор: