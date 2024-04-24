Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вийшла заміж, аби допомогти сину подруги виїхати з України: на Львівщині судили жінку з інвалідністю

Вийшла заміж, аби допомогти сину подруги виїхати з України: на Львівщині судили жінку з інвалідністю

Сьогодні 16:05
просмотров

Жінка погодилася вийти заміж за сина своєї приятельки, аби той зміг разом з нею виїхати з України.

Новости Днепра про Вийшла заміж, аби допомогти сину подруги виїхати з України: на Львівщині судили жінку з інвалідністю

В Україні винесли вирок жінці, яка вийшла заміж за 21-річного сина своєї подруги, аби той міг перетнути кордон.

Про це йдеться у вироці Мостиського районного суду Львівської області.

Підозрювана уродженка міста Нефтєюганськ Тюменської області Російської Федерації, але нині живе в Україні. Вона має інвалідність третьої групи, яка підтверджена Пенсійним фондом, зазначається у матеріалах справи. 

Жінка погодилася вийти за 21-річного чоловіка – сина приятельки, аби той зміг поїхати до Польщі, як опікун людини з інвалідністю. 

Однак під час спроби перетину кордону молоду родину затримали прикордонники Держприкордонслужби. Підозрювана повністю визнала свою провину та підтвердила, що на прохання приятельки вийшла заміж за її сина, щоб допомогти йому виїхати з України.

Фейкову дружину засудили до трьох років позбавлення волі, пом’якшивши вирок, замінивши покарання роком умовно.

Новости Днепра про Вийшла заміж, аби допомогти сину подруги виїхати з України: на Львівщині судили жінку з інвалідністю

#image_title

Читайте також:

Новости Днепра про Вийшла заміж, аби допомогти сину подруги виїхати з України: на Львівщині судили жінку з інвалідністюУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Прикордонники Польщі ловили на кордоні з Україною отару овець-рецидивістів (ВІДЕО)
    Світові новини
    30.03.2024 19:17
    Прикордонники Польщі ловили на кордоні з Україною отару овець-рецидивістів (ВІДЕО)

    Курйозний інцидент трапився на українсько-польському кордоні.

    В дитячих жилетах намагалися перепливти Тису: прикордонники затримали 3 жителів Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    16.03.2024 12:43
    В дитячих жилетах намагалися перепливти Тису: прикордонники затримали 3 жителів Дніпропетровщини

    Прикордонники затримали 3 жителів Дніпропетровщини.

    Агент РФ з Дніпропетровщини пішов у ЗСУ, аби шпигувати, а потім хотів втекти до Придністров’я
    Новини Дніпра
    06.03.2024 10:31
    Агент РФ з Дніпропетровщини пішов у ЗСУ, аби шпигувати, а потім хотів втекти до Придністров’я

    Житель Дніпропетровщини шпигував на користь РФ.

    Мешканці Дніпропетровської області заплатили від 6 до 11 тис доларів, щоб втекти до Молдови
    Новини Дніпра
    02.03.2024 18:34
    Мешканці Дніпропетровської області заплатили від 6 до 11 тис доларів, щоб втекти до Молдови

    За спробу незаконного перетину кордону затримали групу з 7 чоловіків.

    Наверх