Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрай

Схема стара, але дієва.

У Кам’янському чоловік дурив довірливих людей. Злочинець підходив до перехожих та просив телефон, щоб подзвонити. Таку потребу він пояснював тим, що закінчилися гроші на рахунку чи розрядився його смартфон. Після цього містяни відгукувалися на прохання незнайомця. Втім, шахрай не повертав гаджет, а ховався у натовпі та втікав.

Підозрюваний діяв так, що потерпілі навіть не одразу розуміли, що їх ошукали. Таким чином чоловік встиг обманути щонайменше трьох людей.

44-річного раніше судимого чоловіка затримали. Йому оголосили про підозру в шахрайстві. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п`яти років.

Як вберегтися

Правоохоронці радять: щоб не стати жертвою такого типу шахрайства, не давайте незнайомцям телефон у руки, чемно відмовте або зателефонуйте на потрібний номер самостійно і передайте необхідну інформацію. Громадяни, які не мають злочинних намірів, поставляться до цього з розумінням.

Якщо ви все ж таки потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте – одразу телефонуйте на лінію «102».

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