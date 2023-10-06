Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрай

Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрай

Сьогодні 16:02
просмотров

Схема стара, але дієва.

Новости Днепра про Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрай

У Кам’янському чоловік дурив довірливих людей. Злочинець підходив до перехожих та просив телефон, щоб подзвонити. Таку потребу він пояснював тим, що закінчилися гроші на рахунку чи розрядився його смартфон. Після цього містяни відгукувалися на прохання незнайомця. Втім, шахрай не повертав гаджет, а ховався у натовпі та втікав. 

Підозрюваний діяв так, що потерпілі навіть не одразу розуміли, що їх ошукали. Таким чином чоловік встиг обманути щонайменше трьох людей. 

44-річного раніше судимого чоловіка затримали. Йому оголосили про підозру в шахрайстві. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п`яти років.

Як вберегтися

Правоохоронці радять: щоб не стати жертвою такого типу шахрайства, не давайте незнайомцям телефон у руки, чемно відмовте або зателефонуйте на потрібний номер самостійно і передайте необхідну інформацію. Громадяни, які не мають злочинних намірів, поставляться до цього з розумінням.

Якщо ви все ж таки потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте – одразу телефонуйте на лінію «102».

Читайте також:

Новости Днепра про Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрайУкраїнська Новости Днепра про Просить у перехожих телефони та зникає у натовпі: на Дніпропетровщині орудує шахрайРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ковід повертається: чи потрібно мешканцям Дніпра робити бустерні щеплення
Новини Дніпра
Сьогодні 16:52
Ковід повертається: чи потрібно мешканцям Дніпра робити бустерні щеплення

Ми вже всі і забули про таку небезпеку, як коронавірус,…

Податкова натякнула, що слідкує за заробітками магазинів в Instagram та Facebook: кого покарають
Новини Дніпра
Сьогодні 16:37
Податкова натякнула, що слідкує за заробітками магазинів в Instagram та Facebook: кого покарають

Магазини в Instagram та Facebook повинні офіційно зареєструвати свій бізнес.…

У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 15:16
У Дніпрі усі онлайн-проїзні коштують 645 гривень: у чому річ

У Дніпрі усі проїзні коштують 645 гривень.

У Дніпрі на Космічній зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat: є постраждалі
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
У Дніпрі на Космічній зіткнулися Ford, Volkswagen та Seat: є постраждалі

Будь ласка, будьте уважні за кермом!

Наверх