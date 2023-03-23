Пройде майже 3 тисячі кілометрів: екстремал із Дніпра вирушить у піший маршрут Україною

Відомий дніпровський мандрівник вирушив у пішу подорож Україною.

Сергій Гордієнко планує пішки дістатися з Дніпра до Говерли. Про це йдеться на офіційній сторінці мандрівника на фейсбук.

Подорож розпочнеться 25 березня. За чотири місяці Сергій планує дійти з Дніпра до Говерли. По дорозі він зупинятиметься в містах України, щоб зустрітися з школярами та студентами, для яких проведе майстер-класи з виживання в екстремальних умовах.

Зокрема, на Вінниччині мандрівник хоче відвідати музей створений на честь українського прозаїка-полярника Миколи Трублаїні. Музейникам він залишить кілька особистих артефактів, з якими він пройшов тисячі кілометрів Антарктидою.

Довжина маршруту – 2744 кілометра. Нову експедицію Сергій назвав “Україна – фортеця Європейської свободи”.

Сергій Гордієнко планує ділитися своїми пригодами в соцмережах, а після завершення мандрівки він хоче випустити нову книгу.

Хто такий Сергій Гордієнко?

Сергій Гордієнко – 65-річний професійний мандрівник, фахівець з екстремального одиночного виживання. Йому доводилося витримувати пекельну 40-градусну спеку і переживати 50-градусний мороз. Він двічі доходив до Північного полюса. Зокрема, Сергій став першим, хто встановим там український прапор. У 1996-97 брав участь в Першій науковій експедиції українців до Антарктиди.

У 2013 він завершив дворічну експедицію, під час якої самотужки подолав майже 7 тисяч кілометрів за маршрутом “Східна Європа: Азов – басейн Північного Льодовитого океану – Азов”.

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