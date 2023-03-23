Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Пройдет почти 3 тысячи километров: экстремал из Днепра отправится в пеший маршрут по Украине

Пройдет почти 3 тысячи километров: экстремал из Днепра отправится в пеший маршрут по Украине

Сегодня 12:46
просмотров

Известный днепровский путешественник отправился в пешее путешествие по Украине.

Новости Днепра про Пройдет почти 3 тысячи километров: экстремал из Днепра отправится в пеший маршрут по Украине

Сергей Гордиенко планирует пешком добраться из Днепра к Говерле. Об этом говорится на официальной странице путешественника на фейсбуке.

Путешествие начнется 25 марта. Через четыре месяца Сергей планирует дойти из Днепра до Говерлы. По дороге он будет останавливаться в городах Украины, чтобы встретиться со школьниками и студентами, для которых проведет мастер-классы по выживанию в экстремальных условиях.

В частности, в Винницкой области путешественник хочет посетить музей созданный в честь украинского прозаика-полярника Николая Трублаини. Музейщикам он оставит несколько личных артефактов, с которыми прошел тысячи киллометров Антарктидой.

Длина маршрута – 2744 километра. Новую экспедицию Сергей назвал «Украина – крепость Европейской свободы».

Сергей Гордиенко планирует делиться своими приключениями в соцсетях, а по завершению путешествия он хочет выпустить новую книгу.

Кто такой Сергей Гордиенко?

Сергей Гордиенко – 65-летний профессиональный путешественник, специалист по экстремальному одиночному выживанию. Ему приходилось выдерживать адскую 40-градусную жару и переживать 50-градусный мороз. Он дважды доходил до Северного полюса. В частности, Сергей стал первым, кто установил там украинский флаг. В 1996-97 участвовал в Первой научной экспедиции украинцев в Антарктиду.

В 2013 году он завершил двухлетнюю экспедицию, во время которой самостоятельно преодолел почти 7 тысяч километров по маршруту «Восточная Европа: Азов – бассейн Северного Ледовитого океана – Азов».

Читайте также:

Новости Днепра про Пройдет почти 3 тысячи километров: экстремал из Днепра отправится в пеший маршрут по УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Пройдет почти 3 тысячи километров: экстремал из Днепра отправится в пеший маршрут по УкраинеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Тишина и ржавые прилавки: как сегодня выглядит покинутый вещевой рынок в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    Тишина и ржавые прилавки: как сегодня выглядит покинутый вещевой рынок в Днепре (ФОТО)

    Вещевые рынки Днепра постепенно приходят в упадок. Продавцов становится все…

    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 12:27
    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

    В апреле жителям Днепра и Днепровского района будут отключать газ.

    В Днепре запустили дополнительные рейсы маршруток, которые едут на кладбище
    Новости Днепра
    Сегодня 10:57
    В Днепре запустили дополнительные рейсы маршруток, которые едут на кладбище

    В Днепре запустили специальные маршрутки к кладбищам города.

    Вспыхнула на ходу: в Днепре дотла сгорела «Волга» (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:25
    Вспыхнула на ходу: в Днепре дотла сгорела «Волга» (ФОТО)

    В Днепре сгорел легковой автомобиль.

    Последние новости

    Тишина и ржавые прилавки: как сегодня выглядит покинутый вещевой рынок в Днепре (ФОТО)
    Тишина и ржавые прилавки: как сегодня выглядит покинутый вещевой рынок в Днепре (ФОТО)

    Вещевые рынки Днепра постепенно приходят в упадок. Продавцов становится все меньше, желающих покупать там одежду тоже. От некоторых остается только название и воспоминания, а также груда металла, когда-то служившая прилавками.

    Сегодня 12:59
    просмотров
    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса
    В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

    В апреле жителям Днепра и Днепровского района будут отключать газ.

    Сегодня 12:27
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине запретят промышленный вылов рыбы: подробности
    На Днепропетровщине запретят промышленный вылов рыбы: подробности

    В Днепропетровской области начинается нерестовый запрет.

    Сегодня 11:58
    1
    просмотров
    Днепропетровщина лидер по количеству больных туберкулезом
    Днепропетровщина лидер по количеству больных туберкулезом

    Днепропетровщина возглавила список регионов, где больше всего больных туберкулезом.

    Сегодня 11:36
    просмотров
    В Днепре запустили дополнительные рейсы маршруток, которые едут на кладбище
    В Днепре запустили дополнительные рейсы маршруток, которые едут на кладбище

    В Днепре запустили специальные маршрутки к кладбищам города.

    Сегодня 10:57
    просмотров
    Вспыхнула на ходу: в Днепре дотла сгорела «Волга» (ФОТО)
    Вспыхнула на ходу: в Днепре дотла сгорела «Волга» (ФОТО)

    В Днепре сгорел легковой автомобиль.

    Сегодня 10:25
    0
    просмотров
    Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон
    Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон

    В среду, 22 марта, в Днепре завершили отопительный сезон.

    Сегодня 10:09
    2
    просмотров
    В Днепре на Кротова мужчина упал в канализационный колодец
    В Днепре на Кротова мужчина упал в канализационный колодец

    В Днепре спасатели помогли мужчине выбраться из канализационного колодца.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников
    ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

    Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за сутки 660 российских оккупантов, и общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжия теперь составило 168 150 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, два десятка беспилотников.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепровском районе легковушка слетела с дороги и загорелась
    В Днепровском районе легковушка слетела с дороги и загорелась

    В пгт Куриловка Днепровского района легковой автомобиль загорелся, слетев с дороги в кювет.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх