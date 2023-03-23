Пройдет почти 3 тысячи километров: экстремал из Днепра отправится в пеший маршрут по Украине

Сергей Гордиенко планирует пешком добраться из Днепра к Говерле. Об этом говорится на официальной странице путешественника на фейсбуке.
Путешествие начнется 25 марта. Через четыре месяца Сергей планирует дойти из Днепра до Говерлы. По дороге он будет останавливаться в городах Украины, чтобы встретиться со школьниками и студентами, для которых проведет мастер-классы по выживанию в экстремальных условиях.
В частности, в Винницкой области путешественник хочет посетить музей созданный в честь украинского прозаика-полярника Николая Трублаини. Музейщикам он оставит несколько личных артефактов, с которыми прошел тысячи киллометров Антарктидой.
Длина маршрута – 2744 километра. Новую экспедицию Сергей назвал «Украина – крепость Европейской свободы».
Сергей Гордиенко планирует делиться своими приключениями в соцсетях, а по завершению путешествия он хочет выпустить новую книгу.
Кто такой Сергей Гордиенко?
Сергей Гордиенко – 65-летний профессиональный путешественник, специалист по экстремальному одиночному выживанию. Ему приходилось выдерживать адскую 40-градусную жару и переживать 50-градусный мороз. Он дважды доходил до Северного полюса. В частности, Сергей стал первым, кто установил там украинский флаг. В 1996-97 участвовал в Первой научной экспедиции украинцев в Антарктиду.
В 2013 году он завершил двухлетнюю экспедицию, во время которой самостоятельно преодолел почти 7 тысяч километров по маршруту «Восточная Европа: Азов – бассейн Северного Ледовитого океана – Азов».
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