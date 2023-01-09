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Президент призупинив громадянство митрополита Дніпропетровської єпархії УПЦ МП

Сьогодні 11:59
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Представника Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського патріархату позбавили громадянства.

Новости Днепра про Президент призупинив громадянство митрополита Дніпропетровської єпархії УПЦ МП

Окрім митрополита Дніпропетровської єпархії Володимир Зеленський позбавив громадянства ще 13 регіональних представників, про це пише видання LB.ua із посиланням на власні джерела.

Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський. Він з 19 жовтня 1993 року керує Дніпропетровською єпархією, центр якої розташований у Дніпрi і включає території східних районів Дніпропетровщини.
 
Відомо, що в 2009 Іриней отримав від Дмітрія Мєдвєдєва “Орден дружби”, а в 2018 році священнослужитель активно виступав проти отримання Томосу та створення єдиної української православної церкви. Через це дніпровські активісти влаштовували протести під будівлею “офісу” митрополита в Дніпрі.
 
Тепер же Іриней ввійшов до списку людей, яким призупинили громадянство. Згідно чинними правилами, його можуть депортувати.

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Новости Днепра про Президент призупинив громадянство митрополита Дніпропетровської єпархії УПЦ МПУкраїнська

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