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  • Президент приостановил гражданство митрополита Днепропетровской епархии УПЦ МП

Президент приостановил гражданство митрополита Днепропетровской епархии УПЦ МП

Сегодня 11:59
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Представителя Днепропетровской епархии УПЦ Московского патриархата лишили гражданства.

Новости Днепра про Президент приостановил гражданство митрополита Днепропетровской епархии УПЦ МП

Кроме митрополита Днепропетровской епархии Владимир Зеленский лишил гражданства еще 13 региональных представителей, пишет издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Средний Иван Петрович – митрополит Днепропетровский и Павлоградский. Он с 19 октября 1993 руководит Днепропетровской епархией, центр которой расположен в Днепре и включает территории восточных районов Днепропетровщины.

Известно, что в 2009 году Ириней получил от Дмитрия Медведева «Орден дружбы», а в 2018 году священнослужитель активно выступал против получения Томоса и создания единой украинской православной церкви. Из-за этого днепровские активисты устраивали протесты под зданием «офиса» митрополита в Днепре.

Теперь же Ириней вошел в список людей, которым приостановили гражданство. Согласно действующим правилам его могут депортировать.

 

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