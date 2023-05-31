Правоохоронець із Дніпра погрожував закопати робітників, якщо ті не відшкодують йому 200 тис. доларів

У Дніпрі затримали правоохоронця, який тероризував місцевих мешканців.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, троє чоловіків колись ремонтували будинок, який належить тещі правоохоронця із Дніпра. У січні 2023 року там сталася пожежа через коротке замикання. Поліцейський спихнув усю вину за цей випадок на робітників.

Правоохоронець приїхав “на розбірки” до робітників та збирався повісити на них борг у розмірі 200 тисяч доларів. За його словами, це “компенсація” за згорілий будинок, бо ніби-то саме непрофесійні дії будівельників призвели до пожежі. Коли чоловіки відмовилися платити гроші, він почав погрожувати розправою.

Разом зі своїм братом правоохоронець тероризував робітників та вимагав, щоб вони йому заплатили якнайшвидше. Для цього він пропонував продати їхнє майно, працювати безоплатно над відновленням будинку, а чоловікові, який наразі мобілізований до сил оборони, наказали кожного місяця віддавати їм свою зарплатню отриману в ЗСУ.

Людей всіляко залякували, погрожували запроторити у в’язницю, а потім сказали, що вб’ють.

Потім почали погрожувати вбивством, обіцяючи закопати тіла, так що їх ніхто і ніколи не знайде, – розповіли в ДБР.

Для того аби узаконити вибивання “боргу”, правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики.

Як повідомили в ДБР, силовики встигли врятувати жертв від розправи та задокументували всі обставили злочину.

Правоохоронець та його брат підозрюються у вимаганні передачі чужого майна або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У ДБР повідомили, що мова йде про заступника начальника одного з правоохоронних органів міста Дніпро, якому вже оголосили про підозру.

На відео правоохоронець погрожує чоловікам розправою.

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