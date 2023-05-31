Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

В Днепре задержали правоохранителя, терроризировавшего местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, трое мужчин когда-то ремонтировали дом, принадлежащий теще правоохранителя из Днепра. В январе 2023 года там произошел пожар из-за короткого замыкания. Полицейский столкнул всю вину за этот случай на рабочих.

Правоохранитель приехал «на разборки» к рабочим и собирался повесить на них долг в размере 200 тысяч долларов. По его словам, это «компенсация» за сгоревший дом, потому что якобы именно непрофессиональные действия строителей привели к пожару. Когда мужчины отказались платить деньги, он начал угрожать расправой.

Вместе со своим братом страж порядка терроризировал рабочих и требовал, чтобы они ему заплатили как можно быстрее. Для этого они предлагали жертвам продать свое имущество, работать безвозмездно над восстановлением дома, а мужчине, который мобилизован в силы обороны, приказали каждый месяц отдавать им свою зарплату полученную в ВСУ.

Людей всячески запугивали, угрожали посадить в тюрьму, а потом сказали, что убьют.

Потом начали угрожать убийством, обещая зарыть тела, так что их никто и никогда не найдет, – рассказали в ДБР.

Для того чтобы узаконить выбивание «долга», правоохранитель потребовал от мужчин заключить еще и фиктивные договоры займа.

Как сообщили в ДБР, силовики успели спасти жертв от расправы и задокументировали все преступления.

Правоохранитель и его брат подозреваются в требовании передачи чужого имущества или совершении каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В ДБР сообщили, что речь идет о заместителе начальника одного из правоохранительных органов города Днепр, которому уже объявили о подозрении.

На видео милиционер угрожает мужчинам расправой.

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