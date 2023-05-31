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  • Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

Сегодня 13:28
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В Днепре задержали правоохранителя, терроризировавшего местных жителей.

Новости Днепра про Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, трое мужчин когда-то ремонтировали дом, принадлежащий теще правоохранителя из Днепра. В январе 2023 года там произошел пожар из-за короткого замыкания. Полицейский столкнул всю вину за этот случай на рабочих.

Правоохранитель приехал «на разборки» к рабочим и собирался повесить на них долг в размере 200 тысяч долларов. По его словам, это «компенсация» за сгоревший дом, потому что якобы именно непрофессиональные действия строителей привели к пожару. Когда мужчины отказались платить деньги, он начал угрожать расправой.

Вместе со своим братом страж порядка терроризировал рабочих и требовал, чтобы они ему заплатили как можно быстрее. Для этого они предлагали жертвам продать свое имущество, работать безвозмездно над восстановлением дома, а мужчине, который мобилизован в силы обороны, приказали каждый месяц отдавать им свою зарплату полученную в ВСУ.

Новости Днепра про Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

Людей всячески запугивали, угрожали посадить в тюрьму, а потом сказали, что убьют.

Потом начали угрожать убийством, обещая зарыть тела, так что их никто и никогда не найдет, – рассказали в ДБР.

Для того чтобы узаконить выбивание «долга», правоохранитель потребовал от мужчин заключить еще и фиктивные договоры займа.

Как сообщили в ДБР, силовики успели спасти жертв от расправы и задокументировали все преступления.

Новости Днепра про Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

Правоохранитель и его брат подозреваются в требовании передачи чужого имущества или совершении каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В ДБР сообщили, что речь идет о заместителе начальника одного из правоохранительных органов города Днепр, которому уже объявили о подозрении.

На видео милиционер угрожает мужчинам расправой.

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Новости Днепра про Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларовУкраїнська Новости Днепра про Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларовРусский

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