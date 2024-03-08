Працівник охоронної фірми з Дніпра готував ракетні удари по аеродромах області: яке покарання йому призначили

СБУ затримала фігуранта «на гарячому» у липні 2022 року.

За даними слідства, працівника охоронної фірми з Дніпра на початку повномасштабного вторгнення рф дистанційно завербував кадровий співробітник фсб. Після вербування чоловік діяв за «інструкцією» – спочатку він отримував від фсб координати «потрібних» об’єктів, а потім проводив дорозвідку на місцевості.

Так, зловмисник збирав для агресора інформацію про можливу наявність бойових літаків ЗСУ на місцевих аеродромах. Також він цікавився залізничними маршрутами, якими прямують військові ешелони Сил оборони на передову, фотографував місця тимчасового базування підрозділів тероборони ЗСУ.

Усі ці відомості окупанти планували використати для підготовки серії ракетних ударів по стратегічних об’єктах регіону.

У липні 2022 року співробітники СБУ викрили фігуранта та затримали його «на гарячому».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав дніпрянина винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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