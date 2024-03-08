Работник охранной фирмы из Днепра готовил ракетные удары по аэродромам области: какое наказание ему назначили

СБУ задержала фигуранта "на горячем" в июле 2022 года.

По данным следствия, работника охранной фирмы из Днепра в начале полномасштабного вторжения рф дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. После вербовки мужчина действовал по «инструкции» — сначала он получал от фсб координаты «нужных» объектов, а затем проводил доразведку на местности.

Так, злоумышленник собирал для агрессора информацию о возможном наличии боевых самолетов ВСУ на местных аэродромах. Также он интересовался железнодорожными маршрутами, по которым следуют военные эшелоны Сил обороны на передовую, фотографировал места временного базирования подразделений теробороны ВСУ.

Все эти сведения оккупанты планировали использовать для подготовки серии ракетных ударов по стратегическим объектам региона.

В июле 2022 года сотрудники СБУ разоблачили фигуранта и задержали его «на горячем».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал днепрянина виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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