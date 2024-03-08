Работник охранной фирмы из Днепра готовил ракетные удары по аэродромам области: какое наказание ему назначили

По данным следствия, работника охранной фирмы из Днепра в начале полномасштабного вторжения рф дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. После вербовки мужчина действовал по «инструкции» — сначала он получал от фсб координаты «нужных» объектов, а затем проводил доразведку на местности.
Так, злоумышленник собирал для агрессора информацию о возможном наличии боевых самолетов ВСУ на местных аэродромах. Также он интересовался железнодорожными маршрутами, по которым следуют военные эшелоны Сил обороны на передовую, фотографировал места временного базирования подразделений теробороны ВСУ.
Все эти сведения оккупанты планировали использовать для подготовки серии ракетных ударов по стратегическим объектам региона.
В июле 2022 года сотрудники СБУ разоблачили фигуранта и задержали его «на горячем».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
На основании собранных доказательств суд признал днепрянина виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда…
На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными звездами.
Светлая память!
Без паники!
Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две загадочные цилиндрические постройки с круглой металлической крышей и как будто «вырезанными» окошками под ней. Они находятся за сеткой-забором и подойти к ним не просто, но возможно. Это доказали любители настенной…
В Днепре хотят разрешить продавать алкоголь утром и вечером.
Важная информация!
Спойлер - можно, но только на одного!
В этом году празднование Масленицы стартует 11 марта и продлиться до 17 числа. Гуляния длятся всю неделю. Наступает праздник за 49 дней до Пасхи. Масленица – праздник «плавающий», точной даты не имеет, а его наступление зависит от даты Светлого Воскресенья.
Из-за вспышки на Солнце 9 и 10 марта будет бушевать магнитная буря.
В Украину впервые после 24 февраля вернутся Zara, Bershka, Pull&Bear и другие.
На 12 квартале в ночь на 8 марта кто-то украл сосну.
В Днепре появилось еще одно яркое укрытие.
Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда к ним пришли правоохранители.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!