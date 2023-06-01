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Потрібно терміново подзвонити: на Дніпропетровщині троє шахраїв крали телефони

Сьогодні 11:52
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Будьте пильні!

Новости Днепра про Потрібно терміново подзвонити: на Дніпропетровщині троє шахраїв крали телефони

На Дніпропетровщині троє чоловіків просили телефони у людей, щоб начебто терміново подзвонити, а щойно гаджет опинявся в їхніх руках – тікали.

Як повідомили у поліції, всі фігуранти діяли за однаковим сценарієм: у людному місці, здебільшого на зупинках громадського транспорту або біля магазинів, підходили до перехожих та вигадували історію про терміновий дзвінок. Потерпілі відгукувалися на прохання та давали свої мобільні телефони. Після цього шахраї забирали гаджет та тікали з ним, ховаючись у натовпі.

У таку шахрайську пастку за три дні потрапили троє мешканців Кам’янського району.

Поліцейські розшукали зловмисників та повернули власникам мобільні телефони. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Не давайте свій мобільний телефон в руки незнайомцям, чемно відмовляйте або зателефонуйте на запропонований номер самостійно. Якщо ви все ж таки потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте – одразу телефонуйте на лінію «102», – нагадують поліцейські!

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Новости Днепра про Потрібно терміново подзвонити: на Дніпропетровщині троє шахраїв крали телефониУкраїнська

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