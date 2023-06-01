Нужно срочно позвонить: на Днепропетровщине трое мошенников воровали телефоны

На Днепропетровщине трое мужчин просили телефоны у людей, чтобы якобы срочно позвонить, а как только гаджет оказывался в их руках – убегали.
Как сообщили в полиции, все фигуранты действовали по одинаковому сценарию: в людном месте, в основном на остановках общественного транспорта или возле магазинов, подходили к прохожим и придумывали историю о срочном звонке. Потерпевшие отзывались и давали свои мобильные телефоны. После этого мошенники забирали гаджет и убегали с ним, прячась в толпе.
В такую мошенническую ловушку за три дня попали трое жителей Каменского района.
Полицейские разыскали злоумышленников и вернули владельцам мобильные телефоны. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Не давайте свой мобильный телефон в руки незнакомцам, вежливо отказывайте или позвоните по предложенному номеру самостоятельно. Если вы все же попали на крючок мошенников, не медлите – сразу звоните на линию «102», – напоминают полицейские!
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