Потрібна допомога: поліцейські розшукують 17-річну дівчину із Марганця

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Родина зниклої після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Рівненської області. Матір дівчини позбавлена батьківських прав, опікуном є сестра: обидві днями повернулися додому на Дніпропетровщину.
9 квітня неповнолітня мала намір їхати у Марганець, втім наразі її місцезнаходження невідоме. Тому рідні звернулися до поліції із заявою допомогти розшукати дівчину.
Катерина може перебувати у сусідніх із Рівненською областях.
Прикмети: зріст 164 см, волосся русяве — коротке, очі карі.
Була одягнута в чорну чоловічу курточку, світлі бежеві спортивні штани, чорні черевики. При собі мала рюкзак чорного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження неповнолітньої, повідомте про це за номерами:️(0362) 679-290, ️0686771234, ️0683514412 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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