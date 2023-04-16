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Потрібна допомога: поліцейські розшукують 17-річну дівчину із Марганця

Сьогодні 16:27
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Майже тиждень правоохоронці розшукують 17-річну Катерину Вурсал із Марганця.

Новости Днепра про Потрібна допомога: поліцейські розшукують 17-річну дівчину із Марганця

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Родина зниклої після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Рівненської області. Матір дівчини позбавлена батьківських прав, опікуном є сестра: обидві днями повернулися додому на Дніпропетровщину.

9 квітня неповнолітня мала намір їхати у Марганець, втім наразі її місцезнаходження невідоме. Тому рідні звернулися до поліції із заявою допомогти розшукати дівчину.

Катерина може перебувати у сусідніх із Рівненською областях.

Прикмети: зріст 164 см, волосся русяве — коротке, очі карі.

Була одягнута в чорну чоловічу курточку, світлі бежеві спортивні штани, чорні черевики. При собі мала рюкзак чорного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження неповнолітньої, повідомте про це за номерами:️(0362) 679-290, ️0686771234, ️0683514412 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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