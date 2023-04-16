Нужна помощь: полицейские разыскивают 17-летнюю девушку из Марганца

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Семья пропавшей после начала полномасштабного вторжения переехала в Ровенскую область. Мать девушки лишена родительских прав, опекуном является сестра: обе на днях вернулись домой на Днепропетровщину.
9 апреля несовершеннолетняя хотела ехать в Марганец, впрочем, пока ее местонахождение неизвестно. Поэтому родные обратились в полицию с заявлением помочь разыскать девушку.
Екатерина может находиться в соседних с Ровенской областях.
Приметы: рост 164 см, волосы русые — короткие, глаза карие.
Была одета в черную мужскую курточку, светлые бежевые спортивные штаны, черные ботинки. При себе имела рюкзак черного цвета.
Если вам известна любая информация о возможном местонахождении несовершеннолетней, сообщите об этом по номерам: (0362) 679-290, 0686771234, 0683514412 или 102.
Важна любая информация!
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