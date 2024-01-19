Поліція Кривого Рогу розшукує 13-річну Валерію Босакевич.
З 18 січня місцезнаходження дівчинки не відоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 13–14 років, зріст 160 см, волосся світле, коротке, очі блакитного кольору.
Була одягнута: куртка чорного кольору з сірим капюшоном, взуття коричневого кольору.
Особливі прикмети: родимка над верхньою губою.
Якщо ви бачили Валерію чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (068) 847 00 01 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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