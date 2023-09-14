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  • Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт

Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт

Сьогодні 15:44
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На днях у Нікополі стався жахливий інцидент: чоловік напав на співмешканця матері з ножем.

Новости Днепра про Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт

Відомо, що злочин стався 12 вересня близько 20:30 в одній із квартир міста.

До зловмисника додому прийшла його мати зі своїм співмешканцем. В якийсь момент між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний схопив ніж та вдарив ним 54-річного потерпілого в живіт. Його госпіталізували до міської лікарні.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Зловмисника затримали. 13 вересня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Новости Днепра про Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живітУкраїнська

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