Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт

Відомо, що злочин стався 12 вересня близько 20:30 в одній із квартир міста.
До зловмисника додому прийшла його мати зі своїм співмешканцем. В якийсь момент між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний схопив ніж та вдарив ним 54-річного потерпілого в живіт. Його госпіталізували до міської лікарні.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зловмисника затримали. 13 вересня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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