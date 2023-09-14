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У Кривому Розі посеред дороги помер чоловік: що відомо

Сьогодні 14:55
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Причину смерті чоловіка будуть встановлювати судмедексперти.

Новости Днепра про У Кривому Розі посеред дороги помер чоловік: що відомо

Сьогодні, 14 вересня, у Кривому Розі посеред дороги помер чоловік. Зазначається, що йому було 82 роки.

За словами очевидців, дідусь йшов по дорозі, раптово впав та помер.

На місце викликали медиків та правоохоронців.

Як повідомляє “Інформатор. Кривий Ріг”, на тілі померлого не виявили жодних слідів насильницької смерті. Його направили на судово-медичну експертизу.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Робочій жінка потрапила під трамвай: що з нею.

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