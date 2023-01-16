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Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида: їй було 95 років

Сьогодні 15:26
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В Італії у віці 95 років померла ікона італійського кінематографа, актриса Джина Лоллобриджида.

Новости Днепра про Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида: їй було 95 років

Про це повідомляють ЗМІ. 

Акторка народилася 1927 року в Субіако в сім’ї майстрів-меблярів. Вона прославилася після ролі у фільмі “Фанфан-Тюльпан” (1952) та картині “Собор Паризької Богоматері” (1956). Її також добре пам’ятають за кінофільмами “Приходь у вересні”, “Нічні красуні” та “Солом’яна вдова”.

Усього Джина знялася більш ніж у 60 картинах, вона вважається однією з найуспішніших акторок 50-60-х років.

Лоллобриджида була нагороджена орденом “За заслуги перед Італійською Республікою”, а також кавалером ордена Почесного легіону.

2018 року актриса здобула зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.

Новости Днепра про Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида: їй було 95 років

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Новости Днепра про Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида: їй було 95 роківУкраїнська

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