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  • У Дніпрі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку загинув 17-річний Максим Богуцький

У Дніпрі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку загинув 17-річний Максим Богуцький

Сьогодні 13:51
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14 січня російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку загинув 17-річний Максим Богуцький

На жаль, 40 людей загинули. Серед них і 17-річний Максим Богуцький, студент-першокурсник НТУ “Дніпровська політехніка”.

Про це повідомили на сторінці вишу в Telegram.

Максима, навіки студента, будемо пам’ятати як світлу, активну і розумну людину, нашого відмінника, – зазначили у повідомленні.

Якщо у вас є можливість, то можете відправити посильну суму мамі загиблого хлопця: 4149499121622334, Богуцька Тетяна.

Нагадаємо, раніше ми писали: Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: одну з мешканок врятували ляльки-мотанки

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Новости Днепра про У Дніпрі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку загинув 17-річний Максим БогуцькийУкраїнська

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