У Дніпрі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку загинув 17-річний Максим Богуцький

На жаль, 40 людей загинули. Серед них і 17-річний Максим Богуцький, студент-першокурсник НТУ “Дніпровська політехніка”.
Про це повідомили на сторінці вишу в Telegram.
Максима, навіки студента, будемо пам’ятати як світлу, активну і розумну людину, нашого відмінника, – зазначили у повідомленні.
Якщо у вас є можливість, то можете відправити посильну суму мамі загиблого хлопця: 4149499121622334, Богуцька Тетяна.
Нагадаємо, раніше ми писали: Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: одну з мешканок врятували ляльки-мотанки.
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