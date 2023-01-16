Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида: ей было 95 лет

В Италии в возрасте 95 лет скончалась икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида.

Об этом сообщают СМИ.

Актриса родилась в 1927 году в Субиако в семье мастеров-мебельщиков. Она прославилась после роли в фильме «Фанфан-Тюльпан» (1952) и картине «Собор Парижской Богоматери» (1956). Ее также хорошо помнят по кинофильмам «Приходи в сентябре», «Ночные красавицы» и «Соломенная вдова».

Всего Джина снялась более чем в 60 картинах, она считается одной из самых успешных актрис 50-60-х годов.

Лоллобриджида была награждена орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой», а также кавалером ордена Почётного легиона.

В 2018 году актриса получила звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

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