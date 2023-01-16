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  • Жінка, яка провела від завалами 20 годин, не розмовляє з народження та не могла кликати на допомогу

Жінка, яка провела від завалами 20 годин, не розмовляє з народження та не могла кликати на допомогу

Сьогодні 12:11
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Жінка, яка провела в зруйнованому будинку 20 годин, не могла покликати на допомогу.

Новости Днепра про Жінка, яка провела від завалами 20 годин, не розмовляє з народження та не могла кликати на допомогу

З’являються нові подробиці трагедії, яка сталася 14 січня у Дніпрі. Як виявилося, жінка, яку вчора витягли живою з-під завалів, не могла кликати на допомогу, бо з народження не розмовляє.

Про це розповіла її сестра.

За її словами, жінку звати Катерина. Її чоловік також не розмовляє. У них є спільна дитина – однорічний хлопчик. На жаль, про долю чоловіка та дитини нічого не відомо. 

Скоріше за все, вони могли загинути під завалами. 

Нагадаємо, жінка провела під завалами майже 20 годин. Раніше в МВС повідомляли, що це саме її голос чули вночі рятувальники. 

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Новости Днепра про Жінка, яка провела від завалами 20 годин, не розмовляє з народження та не могла кликати на допомогуУкраїнська

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