Помер актор Сергій Гладков, відомий роллю чоловіка з вусами у гумористичному шоу “Каламбур”

Про смерть актора 19 жовтня повідомив його колега, актор “Каламбура” Вадим Набоков на своїй сторінці у Facebook.
Сергію Гладкову було 60 років. Останнім часом він жив в Одесі. Актор відомий своєю участю у популярному гумористичному шоу 90-х та нульових “Каламбур”.
Одна з популярних ролей Гладкова у “Каламбурі” була Мужик — персонаж з вусами, що стирчали в різні боки. Він також був одним із сценаристів цього шоу.
Попрощають з Сергієм 21 жовтня, повідомили на сторінці “Каламбура”.
Народився Сергій у 1963 році у Харкові, після школи переїхав до Одеси, де закінчив факультет машинобудування та робототехніки Одеського політехнічного інституту. У 1987 році створив колектив “Магазин Фу”.
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