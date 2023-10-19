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  • Помер актор Сергій Гладков, відомий роллю чоловіка з вусами у гумористичному шоу “Каламбур”

Помер актор Сергій Гладков, відомий роллю чоловіка з вусами у гумористичному шоу “Каламбур”

Сьогодні 13:32
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Помер актор Сергій Гладков, який грав Мужика в "Дерєвні дураков".

Новости Днепра про Помер актор Сергій Гладков, відомий роллю чоловіка з вусами у гумористичному шоу

Про смерть актора 19 жовтня повідомив його колега, актор “Каламбура” Вадим Набоков на своїй сторінці у Facebook.

Сергію Гладкову було 60 років. Останнім часом він жив в Одесі. Актор відомий своєю участю у популярному гумористичному шоу 90-х та нульових “Каламбур”. 

Одна з популярних ролей Гладкова у “Каламбурі” була Мужик — персонаж з вусами, що стирчали в різні боки. Він також був одним із сценаристів цього шоу.

Попрощають з Сергієм 21 жовтня, повідомили на сторінці “Каламбура”.

Народився Сергій у 1963 році у Харкові, після школи переїхав до Одеси, де закінчив факультет машинобудування та робототехніки Одеського політехнічного інституту. У 1987 році створив колектив “Магазин Фу”.

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