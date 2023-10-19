Познайомився біля супермаркету, покликав до себе та вбив у лісосмузі: у Покрові судили військового

На Дніпропетровщині судили чоловіка, який убив жінку у лісосмузі.

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Моторошну справу розглядав Покровський районний суд Дніпропетровської області.

Як встановило слідство, злочин стався ще у травні 2022 року, коли солдат познайомившись з жінкою біля супермаркету АТБ у смт Покровське, запросив її до себе на місце тимчасової дислокації його військової частини.

Вони випивали разом з іншими військовими, коли між чоловіком та його новою знайомою виник конфлікт. Згодом солдат відвіз жінку до лісосмуги та застрелив. Як йдеться у матеріалах слідства, особу загиблої встановити не вдалося.

Наступного дня чоловік разом з двома товаришами закопав труп жінки на місці злочину. Втім, вночі він повернувся, відкопав тіло жінки та перевіз в інше місце, щоб поховати її.

Під час засідання злочинець визнав свою вину повністю. Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою з квітня 2023 року.

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