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Познакомился возле супермаркета, позвал к себе и убил в лесополосе: в Покрове судили военного

Сегодня 12:03
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На Днепропетровщине судили мужчину, убившего женщину в лесополосе.

Новости Днепра про Познакомился возле супермаркета, позвал к себе и убил в лесополосе: в Покрове судили военного

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Жуткое дело рассматривал Покровский районный суд Днепропетровской области.

Как установило следствие, преступление произошло еще в мае 2022 года, когда солдат познакомившись с женщиной возле супермаркета АТБ в поселке Покровском, пригласил ее к себе на место временной дислокации его воинской части.

Они выпивали вместе с другими военными, когда между мужчиной и его новой знакомой возник конфликт. Впоследствии солдат отвез женщину в лесополосу и застрелил. Как говорится в материалах следствия, личность погибшей установить не удалось.

На следующий день мужчина вместе с двумя товарищами зарыл труп женщины. Ночью он вернулся, откопал тело женщины и перевез в другое место, чтобы похоронить ее.

В ходе заседания преступник признал свою вину полностью. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы. Он находится под стражей с апреля 2023 года.

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Новости Днепра про Познакомился возле супермаркета, позвал к себе и убил в лесополосе: в Покрове судили военногоУкраїнська Новости Днепра про Познакомился возле супермаркета, позвал к себе и убил в лесополосе: в Покрове судили военногоРусский

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