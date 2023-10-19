Познакомился возле супермаркета, позвал к себе и убил в лесополосе: в Покрове судили военного

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Жуткое дело рассматривал Покровский районный суд Днепропетровской области.
Как установило следствие, преступление произошло еще в мае 2022 года, когда солдат познакомившись с женщиной возле супермаркета АТБ в поселке Покровском, пригласил ее к себе на место временной дислокации его воинской части.
Они выпивали вместе с другими военными, когда между мужчиной и его новой знакомой возник конфликт. Впоследствии солдат отвез женщину в лесополосу и застрелил. Как говорится в материалах следствия, личность погибшей установить не удалось.
На следующий день мужчина вместе с двумя товарищами зарыл труп женщины. Ночью он вернулся, откопал тело женщины и перевез в другое место, чтобы похоронить ее.
В ходе заседания преступник признал свою вину полностью. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы. Он находится под стражей с апреля 2023 года.
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