Умер актер Сергей Гладков, известный ролью мужчины с усами в юмористическом шоу «Каламбур»

О смерти актера 19 октября сообщил его коллега, актер «Каламбура» Вадим Набоков на своей странице в Facebook.
Сергею Гладкову было 60 лет. В последнее время он жил в Одессе. Актер известен своим участием в популярном юмористическом шоу 90-х и нулевых «Каламбур».
Одна из популярных ролей Гладкова в «Каламбуре» была Мужик — персонаж с торчащими в разные стороны усами. Он также являлся одним из сценаристов этого шоу.
Попрощаються с Сергеем 21 октября, сообщили на странице «Каламбура».
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