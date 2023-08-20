Полум’я виривалося з вікон: у Дніпрі на Янтарній горіла квартира у багатоповерхівці

Сьогодні, 20 серпня, о 05:06 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Янтарній горить квартира в дев’ятиповерховому житловому будинку.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікон квартири на шостому поверсі виривається полум’я. Існувала загроза поширення пожежі на балкони верхніх поверхів.

ДСНС-ники приступили до гасіння займання. Його локалізували о 05:37 та ліквідували о 05:52.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та балкон оселі, а також пошкодив балконні конструкції квартир, розташованих на верхніх поверхах. Загальна площа пожежі склала 52 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинка.

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