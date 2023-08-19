У Дніпрі автівка впала в річку: постраждали дорослі і діти

У Дніпрі на вулиці Вітряна АНД району легковий автомобіль перевернувся та впав у річку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місце одразу прибули рятувальники-водолази. Було встановлено, що автомобіль Chevrolet впав у воду та перевернувся на дах.

В салоні знаходилось 2 дорослих і 2 дітей. На щастя, допомога спеціалістів не знадобилась.

Всіх потерпілих врятували свідки пригоди до прибуття водолазів. Загиблих та сильно травмованих не було.

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