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У Дніпрі автівка впала в річку: постраждали дорослі і діти

Сьогодні 20:39
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У Дніпрі на вулиці Вітряна АНД району легковий автомобіль перевернувся та впав у річку.

Новости Днепра про У Дніпрі автівка впала в річку: постраждали дорослі і діти

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

На місце одразу прибули рятувальники-водолази. Було встановлено, що автомобіль Chevrolet впав у воду та перевернувся на дах.

В салоні знаходилось 2 дорослих і 2 дітей. На щастя, допомога спеціалістів не знадобилась. 

Всіх потерпілих врятували свідки пригоди до прибуття водолазів. Загиблих та сильно травмованих не було.

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Новости Днепра про У Дніпрі автівка впала в річку: постраждали дорослі і дітиУкраїнська

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