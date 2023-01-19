Половину вже виписали: що відомо про стан постраждалих під час удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.
Наразі на стаціонарному лікуванні залишаються 24 людей – 21 дорослий та троє дітей. Троє людей перебувають у реанімації, у тому числі одна дитина.
У день трагедії переважну більшість постраждалих доставили “швидкі”. Решта зверталися в медзаклади самостійно. У одному із медзакладів перебувало 32 постраждалих, але половину з них вже виписали.
Дев’ятьом людям допомогу надали амбулаторно. Від госпіталізації вони відмовилися.
Вісьмох пацієнтів направили до реанімації. Проте, нині там залишається тільки одна жінка, яку дістали з-під завалів на наступний день після трагедії. У неї було переохолодження, але зараз її стан стабілізувався.
У цьому медзакладі залишається 18 пацієнтів, проте нікому з них вже нічого не загрожує.
19-річна дівчина, яка отримала важку травму обличчя, зараз у Львові. Вона буде лікуватися за кордоном – у спеціалізованій клініці у Польщі у відомого пластичного хірурга.
Зазначається, що ніч трагедії у цій лікарні одночасно працювало понад десять медичних бригад – це анестезіологи, нейро- та щелепно-лицьові хірурги, а ще травматологи і операційні медсестри.
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