Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Половину вже виписали: що відомо про стан постраждалих під час удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Половину вже виписали: що відомо про стан постраждалих під час удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Сьогодні 12:00
просмотров

Після ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі до лікарень звернулося 80 людей.

Новости Днепра про Половину вже виписали: що відомо про стан постраждалих під час удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Наразі на стаціонарному лікуванні залишаються 24 людей – 21 дорослий та троє дітей. Троє людей перебувають у реанімації, у тому числі одна дитина. 

У день трагедії переважну більшість постраждалих доставили “швидкі”. Решта зверталися в медзаклади самостійно. У одному із медзакладів перебувало 32 постраждалих, але половину з них вже виписали. 

Дев’ятьом людям допомогу надали амбулаторно. Від госпіталізації вони відмовилися.

Вісьмох пацієнтів направили до реанімації. Проте, нині там залишається тільки одна жінка, яку дістали з-під завалів на наступний день після трагедії. У неї було переохолодження, але зараз її стан стабілізувався. 

У цьому медзакладі залишається 18 пацієнтів, проте нікому з них вже нічого не загрожує. 

19-річна дівчина, яка отримала важку травму обличчя, зараз у Львові. Вона буде лікуватися за кордоном – у спеціалізованій клініці у Польщі у відомого пластичного хірурга.

Зазначається, що ніч трагедії у цій лікарні одночасно працювало понад десять медичних бригад – це анестезіологи, нейро- та щелепно-лицьові хірурги, а ще травматологи і операційні медсестри. 

Читайте також:

Новости Днепра про Половину вже виписали: що відомо про стан постраждалих під час удару по багатоповерхівці в ДніпріУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    11 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    11 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по Дніпру

    До Нацполіції надійшло більше 560 заяв за фактом ракетного удару…

    Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:46
    Постраждалий помер на місці: у Дніпрі на Слобожанському проспекті Subaru збив чоловіка

    Сьогодні, 19 січня, на Слобожанському проспекті сталася аварія.

    Філатов нагадує, що цьогоріч у Дніпрі не буде безпечних місць для купання на Водохреще
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    Філатов нагадує, що цьогоріч у Дніпрі не буде безпечних місць для купання на Водохреще

    У Дніпрі цього року немає спеціальних місць для пірнання на…

    Мінус “Алігатор”: українські воїни відбили 14 атак у двох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Мінус “Алігатор”: українські воїни відбили 14 атак у двох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 18 січня…

    Наверх