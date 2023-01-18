“Занадто багато смертей. Занадто багато чорних звісток”: мер Дніпра про трагедію у Броварах

Сьогодні у Броварах Київської області сталася жахлива трагедія.

Там розбився гвинтокрил ДСНС.

Як стало відомо пізніше, у вертольоті було 9 чоловік, зокрема керівництво МВС, усі вони загинули.

Хто саме був у вертольоті на момент трагедії, читайте тут.

Також загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував на своїй сторінці у ФБ цю жахливу трагедію.

Занадто багато смертей. Занадто багато чорних звісток. Шалено шкода наших людей. Усіх та кожного. Шалено шкода Дениса. Знаєте, я бачив багато силовиків у їхніх кабінетах. Він був особливий. Як міністр він виглядав у своєму кабінеті … якось відсторонено. Світла, правильна людина, – написав міський голова.

Та додав, що ми зобов’язані перемогти російських загарбників заради тих, хто поклав своє життя заради майбутнього України:

Стояти, не зламатися, відійти від краю прірви. Пам’ятайте, що всі наші жертви не марні. Завтра буде новий день. День нашої Перемоги. Заради них. Усіх та кожного.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблих. Вічна пам’ять!

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