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  • Половину уже выписали: что известно о состоянии пострадавших при ударе по многоэтажке в Днепре

Половину уже выписали: что известно о состоянии пострадавших при ударе по многоэтажке в Днепре

Сегодня 12:00
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После ракетного удара по многоэтажке в Днепре в больницы обратилось 80 человек.

Новости Днепра про Половину уже выписали: что известно о состоянии пострадавших при ударе по многоэтажке в Днепре

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

В настоящее время на стационарном лечении остаются 24 человека – 21 взрослый и трое детей. Три человека находятся в реанимации, в том числе один ребенок.

В день трагедии подавляющее большинство пострадавших доставили «скорые». Остальные обращались в медучреждения самостоятельно. В одном из медучреждений находились 32 пострадавших, но половину из них уже выписали.

Девяти людям помощь оказали амбулаторно. От госпитализации они отказались.

Восьмерых пациентов направили в реанимацию. Однако сейчас там остается только одна женщина, которую достали из-под завалов на следующий день после трагедии. У нее было переохлаждение, но сейчас ее состояние стабилизировалось.

В этом медучреждении остается 18 пациентов, однако никому из них уже ничего не угрожает.

19-летняя девушка, получившая тяжелую травму лица, сейчас находится во Львове. Она будет лечиться за границей – в специализированной клинике в Польше у известного пластического хирурга.

Отмечается, что ночь трагедии в этой больнице одновременно работало более десяти медицинских бригад – анестезиологи, нейро- и челюстно-лицевые хирурги, а также травматологи и операционные медсестры.

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