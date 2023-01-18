Тіло почали їсти коти: у Дніпрі в квартирі знайшли мертвою 73-річну жінку

Моторошна подія сталася на проспекті Олександра Поля. Там у понеділок 16 січня в квартирі однієї з багатоповерхівок знайшли тіло жінки, яке почали їсти коти, про це пише Інформатор.
Відомо, що поліціянтів покликала сусідка загиблої, яка не бачила бабусю кілька днів. Повідомляється, що жінка жила разом з сином, який має розлади психіки. Руки та ноги пенсіонерки почали їсти коти.
Попередньо, слідів насильницької смерті немає. Обставини смерті будуть встановлювати правоохоронці, а тіло жінки направили на судмедекспертизу.
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Яна Юхименко
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