Упізнали за татуюванням на зап’ясті: у Дніпрі російська ракета вбила молоду жінку та її чоловіка

14 січня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

На жаль, 45 чоловік загинули, з них – 6 дітей. Серед загиблих і молоде подружжя Гаврилюків.

Як пише у ФБ дніпрянка Олена Черкаська, вчора вдалося ідентифікувати тіло Тетяни Гаврилюк. Її упізнали за татуюванням на зап’ясті.

Я знала Танєчку. У суботу, 14 січня, Таня з чоловіком і чотирирічною донечкою Лією поїхала до мами, потім до мами чоловіка… як попрощалися… доню залишили з бабусею, а самі додому. Свобода!!! Роби, що хочеш…Тепер Тані нема.. Її чоловіка нема… Лія стала сиротою, – написала пані Олена.

Маленька чотирирічна Лія залишилися сиротою…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять!

Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла.

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