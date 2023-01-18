Упізнали за татуюванням на зап’ясті: у Дніпрі російська ракета вбила молоду жінку та її чоловіка

На жаль, 45 чоловік загинули, з них – 6 дітей. Серед загиблих і молоде подружжя Гаврилюків.
Як пише у ФБ дніпрянка Олена Черкаська, вчора вдалося ідентифікувати тіло Тетяни Гаврилюк. Її упізнали за татуюванням на зап’ясті.
Я знала Танєчку. У суботу, 14 січня, Таня з чоловіком і чотирирічною донечкою Лією поїхала до мами, потім до мами чоловіка… як попрощалися… доню залишили з бабусею, а самі додому. Свобода!!! Роби, що хочеш…Тепер Тані нема.. Її чоловіка нема… Лія стала сиротою, – написала пані Олена.
Маленька чотирирічна Лія залишилися сиротою…
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять!
Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла.
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Вічна пам'ять!
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