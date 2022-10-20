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  • Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженці

Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженці

Сьогодні 15:22
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У Німеччині підпалили готель, де жили українські біженці.

Новости Днепра про Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженці

У Грос-Стремкендорфі на півночі ФРН згорів притулок для українських біженців.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Пожежа, яка сталася в ніч проти четверга, майже повністю знищила помешкання для біженців з України.

Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок пожежі немає. У будинку проживало 14 мешканців, які вчасно вийшли з будівлі. Троє співробітників також неушкоджені.  

Попередня причина пожежі – підпал. Про це повідомили в поліції, адже в той день правоохоронці були в готелі, бо на будинку з’явилося графіті зі свастикою.

Про підпал кажуть і пожежники, але причину встановлять експерти. 

Мешканців переселили в інший заклад. 

Новости Днепра про Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженці

Новости Днепра про Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженці

Новости Днепра про Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженці

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Новости Днепра про Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженціУкраїнська

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