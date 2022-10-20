Поліція підозрює підпал: у Німеччині згорів притулок, де жили українські біженці

У Німеччині підпалили готель, де жили українські біженці.

У Грос-Стремкендорфі на півночі ФРН згорів притулок для українських біженців.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Пожежа, яка сталася в ніч проти четверга, майже повністю знищила помешкання для біженців з України.

Місцева влада повідомляє, що постраждалих внаслідок пожежі немає. У будинку проживало 14 мешканців, які вчасно вийшли з будівлі. Троє співробітників також неушкоджені.

Попередня причина пожежі – підпал. Про це повідомили в поліції, адже в той день правоохоронці були в готелі, бо на будинку з’явилося графіті зі свастикою.

Про підпал кажуть і пожежники, але причину встановлять експерти.

Мешканців переселили в інший заклад.

Читайте також:

Українська

Автор: