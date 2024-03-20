Вбивство українок у Німеччині: в озері знайшли тіло матері загиблої раніше дівчини

Знайшли тіло матері дівчини, яку вбили кілька тижнів тому в Німеччині.

Ця історія сколихнула Німеччину та Україну.

Два тижні тому на півдні Німеччини знайшли тіло вбитої 27-річної українки Маргарити Стеценко із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір’ю та новонародженою донькою. Дівчинку Мію незабаром знайшли. А її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, оголосили зниклою безвісти.

Тепер, як повідомляє Bild, тіло Стеценко виявили в озері біля німецького села Бад-Мінгольсхайм. Попередньо відомо, що жінку вбили.

Убивство українки в Німеччині – що відомо

Нагадаємо, у Німеччині вбили 27-річну українку, а її матір та маленьку доньку, якій лише пʼять тижнів, не могли знайти тривалий час.

Згодом дитину знайшли, а також затримали двох підозрюваних.

Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір і бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи в Німеччині.

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