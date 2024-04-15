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У Дніпрі невідомий вночі намагався підпалити мечеть: що відомо

Сьогодні 10:30
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У Дніпрі ледь не спалили мечеть.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий вночі намагався підпалити мечеть: що відомо

У ніч на 14 квітня у Дніпрі невідомі намагалися підпалити мечеть, яка розташована на вулиці Криворізькій. Про інцидент повідомив Андрій Цурканов на своїй Facebook-сторінці. 

Спробував спалити молитовне приміщення чоловік у масці, якого вдалося зафіксувати камерам відеонагляду, які встановлені на вході. Про це розповів парафіянин мечеті Тарлан.

Аби підпалити споруду, невідомий спочатку оглянув територію, а потім переліз через паркан. У сумці, яку він взяв з собою, була п’ятилітрова каністра з легкозаймистою речовиною.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий вночі намагався підпалити мечеть: що відомо

Зловмисник облив будівлю, а потім розпалив вогонь. Чоловік кілька хвилин спостерігав за вогнем, після чого зник у невідомому напрямку. 

Цей акт вандалізму не піддається поясненню. Адже наша мечеть – це мирний заклад, в якому завжди багатолюдно: тут перебувають чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку. Буквально пару днів тому ми відзначали велике свято Ураза байрам, проводили в мечеті та на території біля неї різноманітні благодійні та гуманітарні заходи, – зауважує Тарлан.
 
Тарлан також розповів, що кілька місяців тому на стоянці біля мечеті спалили автомобіль голови мусульманської релігійної громади Нізамі Мерзабекова. Тоді камери відеоспостереження також зареєстрували “тінь” яка віддалялася від автомобіля.
 
Про обидва випадки представники релігійного закладу сповістили правоохоронців.
 
Звісно, що того разу й сьогодні ми викликали МНС та поліцію, які зареєстрували ці підпали… Після сьогоднішнього випадку ми очікуємо на реакцію громадськості та результати розслідування від поліції, бо зараз ми, прихожани мечеті, почуваємося в небезпеці, – розповів парафіянин.

На фото, які надав Андрій видно, що будівля, на щастя, залишилася майже неушкодженою. Вогнем пошкоджені двері та фасад.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий вночі намагався підпалити мечеть: що відомо

Однак парафіяни побоюються, що спроби нашкодити мечеті можуть повторитися. 

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий вночі намагався підпалити мечеть: що відомо

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомий вночі намагався підпалити мечеть: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомий вночі намагався підпалити мечеть: що відомоРусский

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