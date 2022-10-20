Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

В Гросс-Стремкендорфе на севере ФРГ сгорел приют для украинских беженцев.
Об этом сообщает издание Spiegel.
Пожар, который произошел в ночь на четверг, почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины.
Местные власти сообщают, что пострадавших в результате пожара нет. В доме проживало 14 жителей, вовремя вышедших из здания. Трое сотрудников также невредимы.
Предварительная причина пожара – поджог. Об этом сообщили в полиции, ведь в тот день правоохранители были в гостинице, потому что на доме появилось граффити со свастикой.
О поджоге говорят и пожарные, но причину установят эксперты.
Жителей переселили в другое заведение.
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