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  • Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

Сегодня 15:22
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В Германии подожгли гостиницу, где жили украинские беженцы.

Новости Днепра про Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

В Гросс-Стремкендорфе на севере ФРГ сгорел приют для украинских беженцев.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Пожар, который произошел в ночь на четверг, почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины.

Местные власти сообщают, что пострадавших в результате пожара нет. В доме проживало 14 жителей, вовремя вышедших из здания. Трое сотрудников также невредимы.

Предварительная причина пожара – поджог. Об этом сообщили в полиции, ведь в тот день правоохранители были в гостинице, потому что на доме появилось граффити со свастикой.

О поджоге говорят и пожарные, но причину установят эксперты.

Жителей переселили в другое заведение.

Новости Днепра про Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

Новости Днепра про Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

Новости Днепра про Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

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Новости Днепра про Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцыУкраїнська Новости Днепра про Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцыРусский

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