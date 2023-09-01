Покликав дивитися фільм: на Дніпропетровщині зґвалтували 13-річну дівчину

У Марганці на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У зґвалтуванні підозрюють мешканця Марганця. Як вставило слідство, чоловік запросив свою знайому 13-річну дівчину до себе додому, щоб подивитися фільм. До цього вони спілкувалися в соцмережі.

Дівчинка прийшла до чоловіка додому, після чого він скористався її безпорадним станом та зґвалтував. Правоохоронцям неповнолітня підтвердила факт насилля.

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури мешканцю м. Марганця повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконного позбавлення волі малолітньої дитини (ч. 2 ст. 146 КК України).

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