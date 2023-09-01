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Не дожив до свого 35-річчя 10 днів: захищаючи Україну, загинув воїн з Дніпропетровщини

Сьогодні 08:30
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Не дожив до свого 35-річчя 10 днів: захищаючи Україну, загинув воїн з Дніпропетровщини

29 серпня 2023 року від отриманих у бою поранень помер захисник Андрій Ситник з Дніпропетровської області. Чоловік не дожив до свого 35-річчя всього 10 днів.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Роздорської ОТГ.

Андрія мобілізували до лав ЗСУ, він з честю виконував свій обов’язок щодо захисту України від окупантів. Смертельне поранення захисник отримав в Донецькій області.

Попрощаються із загиблим Героєм сьогодні, 1 вересня.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна!

Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Новости Днепра про Не дожив до свого 35-річчя 10 днів: захищаючи Україну, загинув воїн з Дніпропетровщини

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Новости Днепра про Не дожив до свого 35-річчя 10 днів: захищаючи Україну, загинув воїн з ДніпропетровщиниУкраїнська

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