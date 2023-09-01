Не дожив до свого 35-річчя 10 днів: захищаючи Україну, загинув воїн з Дніпропетровщини

29 серпня 2023 року від отриманих у бою поранень помер захисник Андрій Ситник з Дніпропетровської області. Чоловік не дожив до свого 35-річчя всього 10 днів.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Роздорської ОТГ.
Андрія мобілізували до лав ЗСУ, він з честю виконував свій обов’язок щодо захисту України від окупантів. Смертельне поранення захисник отримав в Донецькій області.
Попрощаються із загиблим Героєм сьогодні, 1 вересня.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна!
Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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