Позвал смотреть фильм: на Днепропетровщине изнасиловали 13-летнюю девушку

В Марганце на Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В изнасиловании подозревают жителя Марганца. Как установило следствие, мужчина пригласил свою знакомую 13-летнюю девушку домой, чтобы посмотреть фильм. До этого они общались в соцсети.

Девочка пришла к мужчине домой, после чего он воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Правоохранителям несовершеннолетняя подтвердила факт насилия.

При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры жителю г. Марганца сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время в суде на рассмотрении находится обвинительный акт в отношении мужчины по факту незаконного лишения свободы малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

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