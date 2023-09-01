Позвал смотреть фильм: на Днепропетровщине изнасиловали 13-летнюю девушку

Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В изнасиловании подозревают жителя Марганца. Как установило следствие, мужчина пригласил свою знакомую 13-летнюю девушку домой, чтобы посмотреть фильм. До этого они общались в соцсети.
Девочка пришла к мужчине домой, после чего он воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Правоохранителям несовершеннолетняя подтвердила факт насилия.
При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры жителю г. Марганца сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время в суде на рассмотрении находится обвинительный акт в отношении мужчины по факту незаконного лишения свободы малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
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