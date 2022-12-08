Погано бачить: у Дніпрі патрульні допомогли повернутися додому 84-річному чоловіку

Учора, 7 грудня, на лінію "102" небайдужі громадяни повідомили про те, що на вулиці Метробудівській перебуває чоловік похилого віку, який не знає, як потрапити додому.

Патрульні оперативно прибули на виклик і виявили там 84-річного пенсіонера.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Чоловік повідомив, що загубився, бо погано бачить. Поліцейські зв’язалися із його донькою. Жінка вже розшукувала батька.

Патрульні привезли чоловіка додому та передали рідним. Із дідусем усе добре!

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