Погано бачить: у Дніпрі патрульні допомогли повернутися додому 84-річному чоловіку

Патрульні оперативно прибули на виклик і виявили там 84-річного пенсіонера.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Чоловік повідомив, що загубився, бо погано бачить. Поліцейські зв’язалися із його донькою. Жінка вже розшукувала батька.
Патрульні привезли чоловіка додому та передали рідним. Із дідусем усе добре!
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Александра Лучка
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