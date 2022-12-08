Сьогодні у Дніпрі знову немає води: де та причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на вул. Миколи Міхновського, 4.
Тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Сержанта Литвищенка, 156 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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