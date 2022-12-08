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Сьогодні у Дніпрі знову немає води: де та причина

Сьогодні 14:54
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Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову немає води: де та причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на вул. Миколи Міхновського, 4.

Тому припинено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову немає води: де та причина

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Сержанта Литвищенка, 156 припинено водопостачання:

  • сел. Одинківка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову немає води: де та причина

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