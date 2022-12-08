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У Дніпрі через ожеледицю за день сталося більше 50 аварій

Сьогодні 14:20
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У Дніпрі рекордна кількість ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі через ожеледицю за день сталося більше 50 аварій

Ранок 8 грудня був тяжким для всього міста. Через ожеледицю дороги перетворилися на ковзанку. Аварії відбувалися одна за одною і майже одночасно по всьому місту. Про це повідомляє Інформатор. За даними поліції, з опівночі і до 12:00 в місті сталося 50 ДТП.

Зокрема, зафіксували ДТП на проспекті Гагаріна, Амурському мосту, вулиці Панікахи та на Крутогірному узвозі. Поки що обійшлося без людських жертв.

Для порівняння, лише з початку року і до жовтня у Дніпрі сталося близько 300 аварій.

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Новости Днепра про У Дніпрі через ожеледицю за день сталося більше 50 аварійУкраїнська

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