Плохо видит: в Днепре патрульные помогли вернуться домой 84-летнему мужчине

Патрульные оперативно прибыли на вызов и обнаружили там 84-летнего пенсионера.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Мужчина сообщил, что потерялся, потому что плохо видит. Полицейские связались с его дочерью. Женщина уже разыскивала отца.
Патрульные привезли мужчину домой и передали родным. С дедушкой все хорошо!
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