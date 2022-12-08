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Плохо видит: в Днепре патрульные помогли вернуться домой 84-летнему мужчине

Сегодня 15:57
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Вчера, 7 декабря, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили о том, что на улице Метростроевской находится пожилой мужчина, который не знает, как попасть домой.

Новости Днепра про Плохо видит: в Днепре патрульные помогли вернуться домой 84-летнему мужчине

Патрульные оперативно прибыли на вызов и обнаружили там 84-летнего пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина сообщил, что потерялся, потому что плохо видит. Полицейские связались с его дочерью. Женщина уже разыскивала отца.

Патрульные привезли мужчину домой и передали родным. С дедушкой все хорошо!

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