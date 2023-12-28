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Поблизу Дніпра водій “ЗІЛу” раптово помер за кермом

Сьогодні 12:17
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У Дніпровському районі водій помер за кермом.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, 59-річний водій помер за кермом “ЗІЛу”.

Сталося це зранку 28 грудня на Донецькому шосе селища Слобожанське Дніпровського району. 

Приїхавши до місця події рятувальники встановили, що, орієнтовно під час руху при з’їзді з віадуку водію вантажного автомобіля “ЗІЛ” стало зле, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет.

На жаль, 59-річний чоловік вже був мертвий. Загиблого передали працівникам Національної поліції та екстреної медичної допомоги.

До місця події залучено 4 рятувальники та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра водій

Новости Днепра про Поблизу Дніпра водій

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі під колесами електровоза загинув чоловік.

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