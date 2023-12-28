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Вблизи Днепра водитель «ЗИЛа» внезапно скончался за рулем

Сегодня 12:17
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В Днепровском районе водитель скончался за рулем.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, 59-летний водитель скончался за рулем «ЗИЛа».

Произошло это утром 28 декабря на Донецком шоссе поселка Слобожанское Днепровского района.

Приехавшие к месту происшествия спасатели установили, что, ориентировочно во время движения при съезде с виадука водителю грузового автомобиля «ЗИЛ» стало плохо, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

К сожалению, 59-летний мужчина уже был мертв. Погибшего передали работникам Национальной полиции и экстренной медицинской помощи.

К месту происшествия привлечены 4 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре под колесами электровоза погиб мужчина.

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