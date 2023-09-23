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Пластид, порох і гранати: на Дніпропетровщині затримали чоловіка з арсеналом зброї

Сьогодні 17:59
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На Дніпропетровщині поліцейські затримали чоловіка з арсеналом стрілецької зброї та вибухівки.

Новости Днепра про Пластид, порох і гранати: на Дніпропетровщині затримали чоловіка з арсеналом зброї

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.

В автомобілі 31-річного чоловіка знайшли місткості з пластидом, три мішки з порохом, три гранати з запалами, два артилерійські снаряди, різнокаліберні патрони та інші вибухові речовини.

Співробітники відділення поліції № 6 Кам’янського РУП затримали мешканця міста поблизу с. Чернече.

Вибухівка та інші боєприпаси відправлені на експертизу до спеціалістів.

Наразі слідчі та з’ясовують їх походження та мету зберігання.

Чоловіку вручили підозру у незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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Новости Днепра про Пластид, порох і гранати: на Дніпропетровщині затримали чоловіка з арсеналом зброїУкраїнська Новости Днепра про Пластид, порох і гранати: на Дніпропетровщині затримали чоловіка з арсеналом зброїРусский

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