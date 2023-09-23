Пластид, порох і гранати: на Дніпропетровщині затримали чоловіка з арсеналом зброї

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.
В автомобілі 31-річного чоловіка знайшли місткості з пластидом, три мішки з порохом, три гранати з запалами, два артилерійські снаряди, різнокаліберні патрони та інші вибухові речовини.
Співробітники відділення поліції № 6 Кам’янського РУП затримали мешканця міста поблизу с. Чернече.
Вибухівка та інші боєприпаси відправлені на експертизу до спеціалістів.
Наразі слідчі та з’ясовують їх походження та мету зберігання.
Чоловіку вручили підозру у незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався втекти з посилкою, не…
У місті Камʼянське Дніпропетровської області пʼяні молодики ледь не вбили…
Смертельна аварія трапилася у Піщанці, Новомосковського району.
Поліцейські Дніпра менш ніж за годину знайшли вкрадений мотоцикл.