Плануйте маршрут: сьогодні деякі трамваї змінять рух

9 травня 2023 року трамваї №6 та №9 не курсуватмуть з 11:00 до 14:00.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по Амурському мосту.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/ pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_ bot

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