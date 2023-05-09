Плануйте маршрут: сьогодні деякі трамваї змінять рух

Зміни пов’язані з ремонтом колії по Амурському мосту.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_
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