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Плануйте маршрут: сьогодні деякі трамваї змінять рух

Сьогодні 07:15
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9 травня 2023 року трамваї №6 та №9 не курсуватмуть з 11:00 до 14:00.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: сьогодні деякі трамваї змінять рух

Зміни пов’язані з ремонтом колії по Амурському мосту.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: сьогодні деякі трамваї змінять рухУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: сьогодні деякі трамваї змінять рухРусский

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