Планові відключення світла в Дніпрі: які графіки діють сьогодні

Сьогодні 25 грудня, діють стабілізаційні графіки.

Як повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”, сьогодні у Дніпрі та області тривають відключення світла, але стабілізаційні. Тобто діє графік, світла буде 5 годин, не буде – 4 години.

Знайти графік відключень за вашою адресою можна тут. На скриншоті розклад для 3 групи.

Нагадаємо, у Дніпрі знову вмикатимуть вуличне освітлення. Працюватиме воно до 21 години.

Українська

Автор: