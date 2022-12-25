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Планові відключення світла в Дніпрі: які графіки діють сьогодні

Сьогодні 09:18
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Сьогодні 25 грудня, діють стабілізаційні графіки.

Як повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”, сьогодні у Дніпрі та області тривають відключення світла, але стабілізаційні. Тобто діє графік, світла буде 5 годин, не буде – 4 години.

Знайти графік відключень за вашою адресою можна тут. На скриншоті розклад для 3 групи. 

Новости Днепра про Планові відключення світла в Дніпрі: які графіки діють сьогодні

Нагадаємо, у Дніпрі знову вмикатимуть вуличне освітлення. Працюватиме воно до 21 години. 

Новости Днепра про Планові відключення світла в Дніпрі: які графіки діють сьогодніУкраїнська

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