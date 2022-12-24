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  • Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Сьогодні 10:53
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Євген Малолєтка, український фотокореспондент, який висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини, став фотографом 2022 року за версією британського The Guardian.

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

На сайті видання оприлюднили статтю про фотографа з добіркою його найкращих фото та його коментарями.

На початку 2022 року український фотожурналіст Євген Малолєтка висвітлював насильство в Казахстані, коли його увага повернулася до подій вдома: було кілька повідомлень про те, що росія готує вторгнення. Йому не потрібно було думати двічі: він знав, що має повернутися на батьківщину. До середини січня він уже працював за призначенням для Associated Press у місті Харкові та на Донбасі, на сході України, де зростала напруга, – зазначили в The Guardian.

Євген Малолєтка є автором відомих кадрів з Маріуполя, адже саме там він з командою провів 20 днів, фіксуючи на фото події, що розгорталися у місті.

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Пологовий будинок, біля якого впала російська авіабомба. Жінка на фото та її ненароджена дитина загинули. 

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

 

У середині березня Євген та його команда були вимушені покинути Маріуполь, адже стало відомо, що на них полюють росіяни через їхню діяльність.

Після виїзду з Маріуполя Євген працював у Харкові, Ізюмі та Херсоні.

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

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Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом рокуУкраїнська Новости Днепра про Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом рокуРусский

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