Висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини: українець став фотографом року

Євген Малолєтка, український фотокореспондент, який висвітлював оборону Маріуполя та деокупацію Харківщини, став фотографом 2022 року за версією британського The Guardian.

На сайті видання оприлюднили статтю про фотографа з добіркою його найкращих фото та його коментарями.

На початку 2022 року український фотожурналіст Євген Малолєтка висвітлював насильство в Казахстані, коли його увага повернулася до подій вдома: було кілька повідомлень про те, що росія готує вторгнення. Йому не потрібно було думати двічі: він знав, що має повернутися на батьківщину. До середини січня він уже працював за призначенням для Associated Press у місті Харкові та на Донбасі, на сході України, де зростала напруга, – зазначили в The Guardian.

Євген Малолєтка є автором відомих кадрів з Маріуполя, адже саме там він з командою провів 20 днів, фіксуючи на фото події, що розгорталися у місті.

Пологовий будинок, біля якого впала російська авіабомба. Жінка на фото та її ненароджена дитина загинули.

У середині березня Євген та його команда були вимушені покинути Маріуполь, адже стало відомо, що на них полюють росіяни через їхню діяльність.

Після виїзду з Маріуполя Євген працював у Харкові, Ізюмі та Херсоні.

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