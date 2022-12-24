Росіяни обстріляли з “Градів” Херсон: 58 поранених, з них 18 – важких, 7 людей загинули

Сьогодні російські окупанти вдарили з "Градів" по центру Херсона.

Як повідомили в Офісі президента, станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 – важких, 7 людей загинули.

Обстріл міста прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові об’єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо, – написав він.